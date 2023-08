Kunstsammlungen zeigen Sonderschau über Bildhauer Werner Mothes

Der 1909 in Zwickau geborene Bildhauer Werner Mothes starb im Alter von nur 21 Jahren an einer Lungenembolie. In den Kunstsammlungen Zwickau Max-Pechstein-Museum ist noch bis zum 10. September die Sonderausstellung "Ein kurzes Künstlerleben - Der Bildhauer Werner Mothes (1909-1930) und seine Zeitgenossen" zu sehen. Die Museumsleiterin Petra Lewey (Foto) wird in den öffentlichen Führungen am Sonntag sowie nochmals am letzten Ausstellungstag, dem 10. September, jeweils ab 14 Uhr biografische Einblicke in das viel zu kurze Leben eines sehr talentierten Künstlers und sein erhaltenes Werk geben. Die Kunstsammlungen Zwickau Max-Pechstein-Museum, Lessingstraße 1, sind dienstags bis sonntags, jeweils in der Zeit von 11.30 Uhr bis 17Uhr geöffnet. (lth)