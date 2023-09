Kurz und knackig - und kriminell

"Alles kurz und klein" - Unter diesem Motto liest der Autor Mario Schubert Kriminal- und andere Kurzgeschichten. Er hat am heutigen Samstagabend vielfältige Geschichten im Gepäck, mal spannend, mal schwarzhumorig, in jedem Fall unterhaltsam und wie es der Titel der Veranstaltung verspricht: kurz. Manche ist gerade einmal 500 Wörter lang, so wie seine letzte Veröffentlichung "Nicht heute" im Sammelband "Mystische Ereignisse", der im Frühjahr erschien. Seine Geschichten spielen oft in der sächsischen Heimat, aber durchaus auch gern einmal in fantastischen Welten oder im Reich der Märchen. Abwechslung ist also in jedem Fall garantiert. Beginn ist 19 Uhr im Kulturpalais Lichtenstein, Schloßallee 2. Der Eintritt inklusive einem Getränk kostet 8 Euro an der Abendkasse. (kru)