Kurze Filme für Geschlechtergerechtigkeit

Die Luca-Filmtour 2023 sollte am 30. November des vergangenen Jahres nach Plauen kommen und wie jedes Jahr im Malzhaus eine neue Auflage der "Kurzen Filme für Geschlechtergerechtigkeit" zeigen. An diesem Tag wurde allerdings in Plauen bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Evakuierung betraf auch das Malzhaus. Nun gibt es einen Nachholtermin und das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage zeigt in Kooperation mit der Luca-Filmtour aus Dresden am morgigen Mittwoch fünf Kurzfilme, die auf ihre je eigene Weise die Vielfalt der Lebensweisen in einer Gesellschaft zeigt, die doch die grundsätzliche Freiheit aller garantiert. Wie immer werden die Filme im Einzelnen eingeführt und im Anschluss gibt es Gelegenheit für Rückfragen und Diskussion. Die öffentliche Veranstaltung im Plauener Malzhaus beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird gefördert. (bju)

