Landeserntedankfest in Frohburg

Die Stadt Frohburg (Landkreis Leipzig) richtet am Wochenende das 24. Sächsische Landeserntedankfest aus. MDR-Moderator Silvio Zschage wird durch das vielseitige Programm im großen Festzelt (Brückengasse) führen und den großen Festumzug am Sonntag moderieren. Am Samstag laden eine Vielzahl von Programmpunkten die Besucher zum Verweilen, Staunen, Informieren, Tanzen und Schlemmen ein. Ein Höhepunkt des Tages ist die Prämierung der Siegerexponate des 30. Wettbewerbs "Schönste Erntekrone - Schönster Erntekranz Sachsens" 2023 ab 16.30 Uhr in der St. Michaelis-Kirche. (fp)

Frohburg Markt, Fr-So

landeserntedankfest-frohburg.de