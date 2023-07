Lavendelmeer lockt mit voller Blüte

Am Sonntag richtet der Verein "Tast-, Duft- und Erlebnisgarten" in der Zeit von 13 bis 18 Uhr sein traditionelles Lavendelblütenfest im Zwickauer Erlebnisgarten an der Cainsdorfer Straße (neben der Lukaswerkstatt) aus. Denn zurzeit steht im Erlebnisgarten oberhalb der Alexanderhöhe im Stadtteil Planitz das Lavendelmeer in voller Blüte. Bei einem Rundgang erwartet die Besucher ein buntes Markttreiben ganz im Sinne der Gesunderhaltung von Körper, Geist und Seele. Bei Kaffee, Kuchen, Eisspezialitäten und anderen kulinarischen Genüssen können sich Interessierte ein Bild von der ständigen Weiterentwicklung des Geländes machen, zu dem auch der Klanggarten und das Feuchtbiotop gehören. Den kulturellen Rahmen des Lavendelblütenfestes gestalten die Singer-Songwriterin Isabel Cortez und der Liedermacher Bernhard Kaufmann sowie die Square Dance Gruppe vom ESV Lok Zwickau. (lth)