Leckerer Käse in Crimmitschau

Auch in diesem Jahr verschreibt sich der weit über die Landesgrenze hinaus bekannte Mitteldeutsche Käse- & Spezialitätenmarkt ganz dem Thema: "Regional ist erste Wahl", wenn die zahlreichen Manufakturen zu Kostproben, Präsentationen und zum Kauf einladen. Die Besucher können direkt mit dem Erzeuger ins Gespräch kommen und aus dem erlesenen Programm rund um das Thema "Kulinarik" sämtliche Informationen schöpfen. An verschiedenen Positionen des Marktes erklingt zudem handgemachte Musik. Um guten Käse genießen zu können, muss man also nicht nach Frankreich fahren. (fp)

Crimmitschau Schloss Blankenhain, Am Schloss 7, Sa+So 10-18 Uhr.