Leinwandepos mit Starbesetzung

In seinem neuen Film "Killers of the Flower Moon" erzählt Martin Scorsese ein kaum bekanntes Kapitel neuerer US-Historie

Die sogenannten Osage-Morde waren der erste große Fall des noch jungen FBI. Die US-Bundespolizei bekam es mit einer Reihe rätselhafter Todesfälle zu tun: Zwischen 1918 und 1931 wurden mindestens 60 Angehörige des indigenen Stammes der Osage Nation ermordet. Regie-Legende Martin Scorsese ("Gangs of New York") hat sich der tragischen Ereignisse angenommen. Während deutlich über drei Stunden an packender Kino-Unterhaltung erzählt Scorsese davon - freilich nicht, ohne sich zwei der größten US-Darsteller an seine Seite geholt zu haben: Robert De Niro und Leonardo DiCaprio.

Die Osage erwarben 1870 ein Gebiet in Oklahoma. In den 1890ern wurden auf diesem Stück Land, dem heutigen Osage County, große Erdölvorkommen entdeckt. Die indigene Community kam zu großem Reichtum, der, das führt Scorsese eindringlich vor Augen, düsterste Begierden in der weißen Mehrheitsgesellschaft weckte. Zu der gehört William Hale (Robert De Niro). Inmitten des Ölbooms residiert er in der Stadt Fairfax und geriert sich als Wohltäter und Freund der Indigenen. Seine Gier nach Reichtum treibt ihn in ein äußerst perfides Spiel - in das er auch seinen Neffen Ernest Burkhart (DiCaprio), einen zuweilen naiven Kriegsheimkehrer, hineinzieht. Hale überzeugt seinen Neffen davon, eine der Osage Nation zugehörige Frau zu ehelichen: Die von Lily Gladstone grandios gespielte Mollie Kyle. Bald kommt es zu einem ersten Mord.

Gladstone, die selbst indigene Wurzeln hat und in einem Reservat groß wurde, verleiht ihrem Spiel eine Würde, die dieser filmischen Verbeugung vor der Osage Nation eine kongeniale Einzelleistung hinzugesellt. Eine Einzelleistung, und das ist nicht hoch genug zu bewerten, die aus einem Ensemble großer Namen des US-Kinos (darunter auch John Lithgow) herausragt.

Und doch, man darf auch schmunzeln in diesem über weite Strecken so tragischen Werk: Etwa, wenn sich DiCaprios längst legendäre Stirnfalte noch ein paar Millimeter tiefer in sein Gesicht einzugraben scheint.

Immer wieder kontrastieren Martin Scorsese und Kameramann Rodrigo Prieto ("Barbie") auf entlarvende Weise das nicht durchweg, aber ein ums andere Mal würdelose Verhalten der Weißen gegenüber den Indigenen. Wenn sich DiCaprio ganz banal eine Zigarette in den Mund schiebt, dann sitzt ihm gegenüber die wunderbar elegante Lily Gladstone. Ihre Zigarette steckt nicht einfach im Mund; sie zieht an einem schicken Mundstück. In dieser Zigarettenspitze steckt eben so viel an Symbolik wie in einer weiteren Szene mit Gladstone und DiCaprio: Während eines Gewitters ermahnt sie ihn in ihrer unnachahmlichen Art, doch einfach mal aus Respekt zu schweigen. Vielsagend auch die vielen Male, in denen Scorsese und Mitdrehbuchautor Eric Roth Ernest Burkhart sagen lassen, wie sehr ihm Geld am Herzen liege. Ja, er vergleicht diese Liebe gar mit der zu seiner Frau.

In einer der vielen Szenen, die sich in ihrer Bildgestaltung ganz auf die beiden Figuren DiCaprios und De Niros konzentriert, redet Letzterer seinem Neffen mal wieder ins Gewissen. Nachdem er ihn gefragt hat, wie er es mit der Religion hält, wie er zur Heiligen Schrift steht, holt De Niro seinen Schützling barsch auf den blutigen Boden der hier ziemlich geldgierigen Vereinigten Staaten von Amerika zurück. Mit den Worten, dass es eben solche Wunder wie die in der Bibel beschriebenen nicht mehr gebe. (dpa)

Killers of the Flower Moon

USA 2023, 206 Min., Thriller, Historienfilm

Regie: Martin Scorsese,

Darsteller: Lily Gladstone, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Paramount/dpa