Leiter der Vogelschutzwarte spricht über Gefahr von Glasscheiben

Millionen Vögel sterben jedes Jahr, weil sie mit Glasscheiben kollidieren. Dennoch nehmen laut dem Verein Sächsischer Ornithologen Glasflächen durch den Neubau von Häusern weiter zu. Bei einem Vortrag am heutigen Donnerstag möchte der Verein zu dem Thema informieren und Möglichkeiten aufzeigen, wie Vögel vor der unsichtbaren Gefahr geschützt werden können. Ab 19 Uhr gibt Jochen Bellebaum, Leiter der Sächsischen Vogelschutzwarte, in Beierleins Hotel und Gasthof in der Straße des Friedens 72 im Callenberger Ortsteil Reichenbach einen Überblick über die Gefahren durch Glas für die Vögel. Und Bellemann zeigt auch, wie Glasscheiben mittels Markierungen vogelsicher gestaltet werden können. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. (grun)