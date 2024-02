Leonardo da Vincis Leben als Stoff für die Opernbühne

Im Opernhaus führt der Förderkreis "Centro Arte Monte Onore" aus dem mittelsächsischen Ehrenberg am Samstag um 18 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr das barrierefreie Theaterstück "Leonardo da Vinci" auf. Es erzählt vom Leben des Universalgenies (1452 bis 1519). An diesem inklusiven Projekt des Künstlers und Architekten Pier Giorgio Furlan aus Venedig sind kulturübergreifende Gruppen verschiedener Nationalitäten aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten aus dem Landkreis Mittelsachsen und der Stadt Chemnitz beteiligt. Aufbauend auf die Projektarbeit vergangener Jahre ist es Ziel des Förderkreises, regelmäßig in der Region an öffentlichen Spielstätten barrierefreie Theater- oder Kunstprojekte aufzuführen. Alle Kostüme, Masken, Requisiten und Kulissen werden von den Gruppen in Zusammenarbeit mit der Vereinswerkstatt, dem Atelier und der Maskenwerkstatt selbst hergestellt. (fp)

Informationen über den Ticketkauf stehen im Internet. www.theater-chemnitz.de