Lesung an historischer Stätte zu Pfingsten

Das Ensemble des Chemnitzer Fritz-Theaters ist am 28. und 29. Mai jeweils um 18 Uhr im Informations- und Dokumentationszentrum der geplanten Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers in Sachsenburg bei Frankenberg (im Bild) mit einer Lesung zu Gast. Im Rahmen der Tage der jüdischen Kultur performen unter der Regie von Hardy Hoosman die Schauspielerin Silvia Klemm und Ulrich-Halfter mit Sound- und Lichtinstallationen die original Aufzeichnungen von Rudolf Höss, Lagerkommandant von Auschwitz, in Form einer Lesung. Der Text zeigt in erschreckender Weise die "Normalität" der Täter, die vom grausamen Massenmord als ihrer täglichen Arbeit sprechen und dabei immer wieder beanspruchen, keine Unmenschen, sondern liebevolle Familienväter zu sein. (fp)

Informationen über den Ticketvorverkauf stehen im Internet. www.fritz-theater.de