Lesung "Gegen das Schweigen" in Zwickau

Ab Mai 2013 lief der Prozess, in dem die Mordserie des rechtsextremen Terrortrios NSU aufgeklärt werden sollte, aber seit Mai 2013 verweigerte die Hauptangeklagte die Aussage. Uwe Böhnhardt ist tot, Uwe Mundlos ist tot - und Beate Zschäpe schweigt. Das schuf Raum für Spekulationen, für Imaginationen, für Assoziationen. Viel Raum auch für die Spekulations- und Imaginations- und Assoziationsmaschine Elfriede Jelinek. Die

Literaturnobelpreisträgerin aus Österreich hat in ihrem Stück "Das schweigende Mädchen" gegen das Vergessen und das Schweigen angeschrieben. Die Schauspielerinnen und Schauspieler Sophie Hess (Foto), Brian Völkner und Christina Schmidt werden am Samstag in einer musikalischen Lesung der Sprachlosigkeit zur Rede verhelfen. Die Lesung ist eine Produktion des Theater Plauen/Zwickau in Kooperation mit dem Bündnis für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region. (fp)

Zwickau Gewandhaus, Hauptmarkt, Sa 19.30 Uhr, Eintritt frei.