Lesung und Diskussion über die "Nullerjahre"

"Nullerjahre" ist die Lesung überschrieben, die Hendrik Bolz am Samstag in Zwickau bietet.

Und darum geht es: Während in den Plattenbauten von Knieper West immer mehr Erwachsene die Suche nach einem Platz im neuen System aufgeben, nehmen Hendrik und seine Freunde die Herausforderung an. Sie finden Auswege aus der Langeweile und Fluchtwege, um keine Prügel zu kassieren. Langsam zerfallen die Frontlinien der Baseballschlägerjahre, an die Stelle der Springerstiefel treten Turnschuhe, die Böhsen Onkelz werden von Aggro Berlin abgelöst, die Optionen bleiben die gleichen: Fressen oder Gefressenwerden. Im Kindergarten, in der Schule und im Fußballverein haben sie gelernt, dass ein großer Junge nicht weint und dass der Klügere nur so lange nachgibt, bis er der Dümmere ist ...

Der Lesung schließt sich eine Diskussion an. (fp)

Zwickau Gasometer, Kleine Biergasse 3, Karten gibt es in den "Freie Presse"-Shops und bei den Servicepartnern, Sa 16 Uhr