Letzter "Rigoletto" in Freiberg

Giuseppe Verdis 1851 uraufgeführte Oper "Rigoletto" verabschiedet sich am ersten Weihnachtsfeiertag, am Montag, dem 25. Dezember, um 19 Uhr im Freiberger Theater vom Publikum in Mittelsachsen. Die Inszenierung von Juana Ines Cano Restrepo war bei Publikum und Kritik gleichermaßen erfolgreich, und Beomseok Choi, der Darsteller der Titelrolle, wurde für seine Leistung vom Fachmagazin "Der Opernfreund" zum Nachwuchssänger des Jahres gewählt, teilte Pressedramaturg Christoph Nieder mit. Die musikalische Leitung der letzten Vorstellung hat der Erste Kapellmeister José Luis Gutiérrez, Restkarten für die Vorstellung gibt es im Internet unter www.mittelsaechsisches-theater.de und ab 18 Uhr an der Abendkasse. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.