Letztes Abenteuer der Wächter

Im dritten Teil der Weltraumsaga von James Gunn müssen die Guardians ihren Freund Rocket retten und einen Schurken, der sich für einen Gott hält, in einer schrägen Parallelwelt aufsuchen. "Guardians Of The Galaxy Vol. 3" ist ein witziges und emotionales Finale. Im Gegensatz zu vielen Superhelden-Filmen, die letztlich immer wieder auf die gleiche Formel setzen, ist der dritte "Guardians Of The Galaxy"-Kinofilm eine angenehme Abwechslung. (dpa)

Guardians Of The Galaxy Vol. 3

USA 2023, 150 Min., Action/Fantasy

Regie: James Gunn,

Darsteller: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Marvel/Disney/dpa

Guardians Of The Galaxy Vol. 3

USA 2023, 150 Min., Action/Fantasy

Regie: James Gunn,

Darsteller: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Marvel/Disney/dpa