"Licht aus!" in Zwönitz

Mit der Lichtmeß wird am Freitag auch der schönste Lichterglanz erlöschen, damit die Weihnachtszeit in Zwönitz endet. Seit dem Jahr 2000 gehört die Lichtmeß zu einer lieb gewonnenen Tradition. Im Laufe der Jahre wurde aus dem kleinen "Festchen" zum gemeinschaftlichen "LICHT AUS!" ein stattliches Fest. Weihnachtsbaum, Marktpyramide und unzählige Lichter bilden die festliche Kulisse. Neben leckerer Kulinarik stehen kulturelle Programmpunkte zur Auswahl. So startet um 13 Uhr eine Stadtführung mit dem Zwönitzer Türmer mit Kirchenbesichtigung und Turmbesteigung. An gleicher Stelle gibt um 15 Uhr die Bläsergruppe Erzgebirgisches Stollnblech ein Konzert zum Weihnachtsausklang, ab 17 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm. Um 18 Uhr erteilt Bürgermeister Wolfgang Triebert das Signal zum "Licht aus!". Eine Andacht mit Kerzensegnung in der Katholischen Kirche St. Peter & Paul rundet um 19 Uhr das Angebot zur Lichtmeß ab. (fp)

