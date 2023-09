Liebeskomödie von Shakespeare im Chemnitzer Spinnbau

Ein Sommernachtstraum wird an diesem Sonntag auf der Schauspielbühne im Spinnbau an der Altchemnitzer Straße 27 in Chemnitz geträumt. Denn um 18 Uhr kommt das gleichnamige Stück aus der Feder von William Shakespeare in einer Chemnitzer Inszenierung (im Foto Lisanne Hirzel und Valentino Fortuzzi) zur Aufführung. Das Spiel um die Liebe beginnt, als Herzog Theseus und die Amazonenkönigin Hippolyta zur Hochzeit einladen. Nur was tun, wenn die Wirklichkeit noch seltsamer als ein Traum daherkommt? Zum Beginn des Stückes herrscht folgende Situation: der Krieg ist zu Ende und Theseus, Herzog von Athen, erwartet voll Ungeduld die Hochzeit mit der Amazonenkönigin Hippolyta, die er im Kampf besiegt hat. Bis zur Hochzeit liegen aber noch drei Nächte zwischen Traum und Wirklichkeit - im Reich von Titania und Oberon, der Kobolde, Elfen und Geisterwesen, der Naturkräfte. Hierher sind Hermia, Demetrius, Helena und Lysander geflüchtet. Denn Hermia soll Demetrius heiraten. Aber Hermia liebt Lysander. Helena wiederum liebt Demetrius, der nichts davon hören will. Tickets zur Veranstaltung gibt es in allen "Freie Presse"-Ticketshops. (fp)

Foto: Nasser Hashemi/Theater