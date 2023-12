Lieder aus aller Welt von der Geburt des Jesus-Kindes

Gerhard Schöne ist ein Meister darin, das, was sein Publikum so an ihm liebt, mit immer neuen Ideen zu beleben. Märchenhaft orientalisch gekleidet, mit bestickten Kappen und verzierten Gürteln, weiten Hosen und Stehkragen-Hemden kommen er und seine Musiker daher. In Schwarz und barfuß kniet die Erzählerin am Bühnenrand, nah am Publikum, und beginnt die Weihnachtsgeschichte ... Gerhard Schöne und seine drei Musiker berichten in Liedern aus aller Welt von der Geburt des Jesus-Kindes - ohne missionarischen Eifer, ohne religiöses Getöse und ohne Kitsch. Auf der Bühne erleben die Zuschauer das Wunder von Jesus' Geburt als ein ernst zu nehmendes, manchmal heiteres Märchen, das längst vergangen erscheint und dann doch plötzlich ganz heutig und sehr nah ist. Und wie ein Wunder scheint es, dass auch die Kleinen bei den anspruchsvollen Texten nicht abtrünnig werden. (fp)

Freiberg Konzert- und Ballhaus Tivoli, Dr.-Külz-Straße 3, Sonntag, 16 Uhr