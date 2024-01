Liederabend erinnert an Befreiung des KZ Auschwitz

"Ich wandre durch Theresienstadt" ist der Titel eines Konzertes heute, 18 Uhr in der Nikolaikirche Freiberg. Es erinnert an die Befreiung des KZ Auschwitz vor 79 Jahren. Zu hören sein werden Kompositionen und Texte zu Schuld, Leid und Gewalt, deren Ursachen und Folgen - einige sind im Konzentrationslager Theresienstadt entstanden. Der Titel des Konzerts ist den "Liedern" von Ilse Weber (geb. 1903 in Witkowitz - gest. 1944 in Auschwitz) entnommen - aus ihrer Zeit im Konzentrationslager Theresienstadt. Die Gedichte der deutschsprachigen jüdischen Schriftstellerin aus Tschechien zeigen den Schrecken und das Leben des Lageralltages: "...Theresienstadt, Theresienstadt. Wann wohl das Leid ein Ende hat, wann sind wir wieder frei?" Im Bild Rea Alaburic (Mezzosopran), Annekathrin Laabs (Alt), Michael Schaffrath (Tenor), Clemens Heidrich ( Bass-Bariton ) und Peter Kubisch (v. l.) bei der Probe am Freitag. Es gibt noch Restkarten. (fp)

