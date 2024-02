Liedermacher bringt "Untiefen" nach Annaberg-Bucholz

Annaberg-Buchholz.

Eric Fish & Friends machen auf ihrer "Untiefen"-Tournee auch Station in Annaberg-Buchholz. Der Frontmann der Band Subway to Sally gastiert am Samstagabend mit seinem Liedermacher-Soloprogramm im Soziokulturellen Zentrum Alte Brauerei. Der junge Eric Fish wurde von Liedermachern wie Gerhard Schöne, Reinhard Mey und Hermann van Veen in den Bann gezogen. Er wollte unprätentiöse Vorträge von Liedern mit tiefgründigen Inhalten unter die Leute - ja, unter die Haut - bringen. Sein siebtes Album "Untiefen" zeigt eindrucksvoll, dass er genau das geschafft hat. Auf eine persönliche, intime und tiefgründige Art - kraftvoll & authentisch, wie der Meister bekannt ist - geben seine Texte einem das Gefühl, Teil der Geschichte zu sein, so der Veranstalter. (hd)