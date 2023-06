Liedermacher stellt neue CD vor

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Flöha-Niederwiesa lädt am Freitag, 19.30 Uhr, zu einem besonderen Konzert in die Kirche nach Niederwiesa ein: "Bleibe in Verbindung" - ein Konzert mit dem Liedermacher Clemens Bittlinger. Er stellt in dem Konzert seine neue CD vor. Musikalisch begleitet wird er dabei von dem Multiinstrumentalisten David Kandert (Top Ten des Worldwide Cajon Gold Award). Clemens Bittlinger, Pfarrer und Bestseller-Autor, ist vor allem eines: Liedermacher. Über 3700 Konzerte in den vergangenen drei Jahrzehnten, 36 veröffentlichte CDs mit einer Gesamtauflage von rund 350.000 verkauften Exemplaren machen diesen preisgekrönten Singer-Songwriter zu einem der erfolgreichsten Interpreten seines Genres, heißt es in der Vorankündigung. Eintrittskarten für 15, ermäßigt 10 Euro sind im Pfarramt an der Dresdner Straße 4 in Flöha, Telefon 03726 2231, oder an der Abendkasse erhältlich. (fp)