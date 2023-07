Limbach-Oberfrohna lädt zum Parkfest

Noch bis Sonntag wird in Limbach-Oberfrohna das Parkfest gefeiert. Über 200 Schausteller, Künstler, Gastronomen und Helfer sind in Aktion. Und es ist wieder gelungen, ein Riesenrad zu bekommen. Neu auf dem Rummel sind diesmal ein großes Schaukelschiff und ein Dschungel-Express-Karussell für Kinder. Am Freitag soll ein großes Höhenfeuerwerk am Stadtparkteich gezündet werden. Wer mit seinem Auto zum Fest anreist und es auf dem großen Parkplatz neben dem Tennisplatz abstellen will, muss auch in diesem Jahr wieder eine Gebühr dafür zahlen. Das Geld, so die Veranstalter, sei nötig, um den Parkplatz bewachen zu lassen.

Behoben werden konnte das für die Schausteller seit vielen Jahren leidige Thema der Stromversorgung. Bisher mussten sie sich eine Infrastruktur für Notstromaggregate legen. Nun beziehen sie Strom über die neue Trafostation im Stadtpark. (fp)

Limbach-Oberfohna Stadtpark, Do+Fr+Sa+So