Literatur im alten Bahnhof in Marienberg/Reitzenhain

Lesen ist ein einzigartiges, inspirierendes Erlebnis. Um Interessierten ganz nahe zu kommen, werden die offenen Lesebühnen des Vereins "Literatur im Erzgebirge" an ungewöhnlichen Orten stattfinden, um den Autoren und Autorinnen weitere Möglichkeiten zu geben, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und auch den Bürgern und Gästen der Region Literatur im und aus dem Erzgebirge zu vermitteln. Hier können unbekannte Autoren neben schon erfahrenen Autoren gemeinsam in einer offenen Lesebühne ihre Texte vorstellen. Der ehemalige Bahnhof Reitzenhain ist am Samstag Heimat der Offenen Lesebühne. In dieses besondere Ambiente lädt der Verein "Literatur im Erzgebirge" herzlich zu einem (n)ostalgisch-literarisch-musikalischen Abendbuffet ein. (fp)

Marienberg/Reitzenhain Gaststätte "Zum alten Bahnhof", Ernst-Thälmann-Straße 74, Sa 18 Uhr, Eintritt 15 Euro (beinhaltet Speisen, Getränke, Kultur), Anmeldung bei Constanze Ulbricht, Tel.: 0178 9332241.