Live-Show über "Wolle"

"Wahnsinn - Die Show" bietet nicht nur Wolfgang-Petry-Hits, sondern eine Zeitreise, die Momente, Geschichten und Anekdoten aus Wolfgang Petrys Karriere aufleben lässt. Die Show stellt die Musik und Original-Songs der Schlagerikone in den Mittelpunkt. Im Stil eines echten Konzerterlebnisses schließt "Wahnsinn" zeitlich an das Abschlusskonzert von Wolle's "Einfach Geil"-Tournee aus dem Jahr 1999 an und katapultiert den Zuschauer ins Lebensgefühl von vor 20 Jahren zurück. Das Publikum wird mit vielen Sing-A-Long-Elementen aktiv eingebunden, und eine Leinwand vermittelt große Emotionen und Lebensfreude, die Wolfgang Petry ausstrahlt. Inklusive seines Markenzeichens, den Freundschaftsbändern, die er sammelt. Eine große Band, professionelle Tänzer und erstklassige Solisten bieten am heutigen Dienstag ab 20 Uhr in der Stadthalle Zwickau Unterhaltung. Karten gibt es an der Abendkasse. (kru)

