Luftwaffenmusikkorps Erfurt gibt Konzert im Vogtland

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt ist von Nord bis Süd unterwegs. Dabei entstand auch dieses Foto vor der Kulisse eines Leuchtturmes. Am heutigen Samstag geht es für die Musiker ins Vogtland, wo ein Konzert an der Kapelle Santa Klara in Heinersgrün auf dem Programm steht. Dazu eingeladen hat der Freundeskreis Wallfahrtskirche Santa Klara. Märsche, Swing und Jazz werden bis hinunter ins Tal klingen. "Es wird ein lockeres Konzert zum Genießen sein", blickt Brigitte Wunderlich voraus, die den Nachmittag maßgeblich organisiert. Los geht es 14 Uhr mit einem Gottesdienst. Danach legt das Luftwaffenmusikkorps los. Der Spendenerlös soll an Kinder in Mittel- und Osteuropa gehen. Die Agrargenossenschaft Großzöbern stellt die Wiese für den Parkplatz, die Feuerwehr Heinersgrün weist die Besucher ein. Sitze und Bänke gibt es für ältere Menschen, ansonsten sollte man sich eine Sitzgelegenheit mitbringen. (sim)

