Luiku beim Folkherbst im Plauener Malzhaus

Luiku ist eine World-Beats-Band aus Kiew, Ukraine, die mit ihrer leidenschaftlichen Musik inspiriert von mediterranen und ukrainischen Traditionen sowie den Musikkulturen des Balkans begeistert. Am Samstag ist sie Act des 31. Folkherbstes in Plauen. Mit elektronischer und analoger Perkussion, kraftvollen Blechbläsern, magischen Frauenstimmen, Akkordeon und weiteren Instrumenten erschaffen sie einen einzigartigen Sound. Angeführt von Dmytro Tsyperdyuk begann Luiku ursprünglich als Soundtrack-Auftrag für einen Dokumentarfilm und hat sich seitdem zu einem Konzertprogramm entwickelt. Der Name "Luiku" bezieht sich auf die Figur des "Loiku Zabara" aus dem Film "Das Zigeunerlager zieht in den Himmel" und dem westukrainischen Wort für Onkel, "Vuiko". (fp)

Plauen Malzhaus, Alter Teich 7-9, Sa 20 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.