Lunzenau: Das Burgleben im Winter

Auf einer Burg oder einem Schloss zu wohnen, fällt für viele unter Romantik pur. Bei einer Führung am Sonntag, 10. Dezember, durch Schloss Rochsburg können Besucher hautnah entdecken, dass das Leben auf einer Burg zur Winterzeit in der Realität ganz und gar nicht romantisch war: So gehörten andauernde Kälte und Dunkelheit zum Alltag in den zugigen alten Gemäuern. Wer wissen möchte, wie die Burgbewohner mit diesen Beschwerlichkeiten umgingen, kann das bei dem rund 90-minütigen Rundgang erfahren. Dafür wird vom Museumsteam festes Schuhwerk sowie warme Kleidung empfohlen. Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 8 Euro pro Person. ( fp)

Lunzenau Schloss Rochsburg, Schloßstraße 1, So 14 Uhr, Tickets unter www.schloss-rochsburg.de