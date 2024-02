Lunzenau: Rundgang durch 1000 Jahre Modegeschichte

"Von Absatz bis Zylinder" heißt eine Führung zu 1000 Jahren Modegeschichte am kommenden Sonntag, 14 Uhr auf Schloss Rochsburg. Bei einem circa einstündigen Rundgang können die Teilnehmer in 1000 Jahre Modegeschichte abtauchen. Bei der Reise vom Mittelalter bis zur Neuzeit erwartet die Besucher sicherlich auch die eine oder andere Überraschung. Was hat es mit Höllenfenstern auf sich? Was trug man früher unter den Kostümen? Auf diese und viele andere Fragen wird es eine Antwort geben. Die Führung kann man mit einem Besuch der neuen Sonderausstellung verbinden. Auch hier spielt Mode eine entscheidende Rolle. Unter dem Titel "Meine 1920er-Jahre" werden erneut Schätze aus der Sammlung August Ohm präsentiert. (fp)

Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 8 Euro. Die Plätze sind begrenzt. Tickets gibt es im Internet unter:

schloss-rochsburg.ticketfritz.de