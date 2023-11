Männer in Röcken machen Stimmung in Dresden

Keltischen Zauber und schottische Lebensfreude - das können die Zuschauer erleben, wenn die "Schottische Musikparade" nach Deutschland kommt. Dudelsackspieler, Trommler, Musiker, Sänger und Tänzer, allesamt direkt aus dem schottischen Edinburgh, nehmen das Publikum einen Abend lang mit auf eine ebenso mitreißende wie abwechslungsreiche Reise durch Schottland. Und nein, hier haben die Männer nicht die Hosen an, sie tragen Röcke - kariert und in den Farben der jeweiligen Clans: Kilts gehören zu den Schotten wie die Bagpipes (Dudelsäcke) und Drums (Trommeln). Vor einer Schlosskulisse mit Türmen und Zinnen - die Nachahmung eines schottischen Castles - präsentieren die Künstler immer neue Facetten der schottischen Kultur: von eindrucksvollen Klängen der Bagpipes bis gefühlvolle Balladen. Die beteiligten Künstler gehören zum Besten, was Schottland zu bieten hat. (fp)

Dresden Margon-Arena, Bodenbacher Straße 154, So 19 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.