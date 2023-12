Märchenoper entführt in die Welt von Hänsel und Gretel

Seit seiner Uraufführung 1893 in Weimar, erfreut sich das klangpoetische Märchen anhaltender Beliebtheit als aufregendes Musiktheater für Jung und Alt: In der Familie von Hänsel und Gretel herrscht große Not. Statt jedoch den Eltern beim Binden von Besen und Stricken von Strümpfen zu helfen, macht es den Geschwistern mehr Spaß zu tanzen und zu singen. Zur Strafe von der Mutter nach Beeren in den Wald geschickt, nehmen es Hänsel und Gretel auch hier mit ihrer Aufgabe nicht so genau, bis sie sich schließlich im abendlichen Wald verlaufen ... (fp)

Radebeul Landesbühne Sachsen, Meißner Straße 152, Sa 11 Uhr (nur wenige Restkarten!)