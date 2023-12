Maker Day im Chemnitzer Holzkombinat

Von Freitag bis Samstag wird Chemnitz zur Bühne für Spieleentwicklerinnen und Spielebauer, Neugierige, Vordenkerinnen und alle Lernbegeisterte, die gern mit den Händen denken. Der 1. Serious Games Maker Day wird vom Holzkombinat in Chemnitz veranstaltet. Das Kombinat ist eine offene Werkstatt für Menschen, die gern etwas mit Holz machen wollen. Anleitung und Beratung gibt es dazu.

Beim Makersday können Interessenten gemeinsam ihre Spieleideen entwickeln und umsetzen. Am Abend werden Spieledesignerinnen und -designer aus ihrer Arbeit erzählen und es wird gespielt. Am Samstag wird die Ideenwerkstatt und das Prototyping fortgesetzt. Abends findet ein Games Slam statt. Am Adventssonntag öffnet ab 13 Uhr der Spielemarkt und die offene Werkstatt zum Spiele testen und bauen. Im Laufe des Nachmittags gibt es einen Murmelbahnworkshop. (fp)

Chemnitz Holzkombinat Schiersandstraße 21, Fr ab 10 Uhr, Sa ab 9.30 Uhr, So ab 13.30 Uhr. Weitere Infos und Anmeldung unter

Chemnitz2025.de