Mandala-Ausstellung von Theresia Frenzel in Langenweißbach

In der heutigen schnelllebigen Welt, in der wir ständig von Ablenkungen umgeben sind, sehnen sich viele nach einem Moment der Ruhe und Kontemplation. Eine Ausstellung von Mandalas von Theresia Frenzel, die kürzlich in der Tuffner Möbelgalerie in Langenweißbach eröffnet wurde, bietet genau das: eine Gelegenheit, innezuhalten und in die faszinierende Welt dieser kunstvollen Symbole einzutauchen.

Der Begriff "Mandala" stammt aus dem Sanskrit und bedeutet wörtlich übersetzt "Kreis". Mandalas sind komplexe geometrische Muster, die oft in konzentrischen Kreisen angeordnet sind. Ursprünglich in den spirituellen Praktiken verschiedener Kulturen wie im Hinduismus und Buddhismus verwendet, repräsentieren Mandalas das Universum und die Suche nach spiritueller Vollkommenheit. In der psychologischen Therapie werden Mandalas auch als Werkzeug zur Selbstreflexion und Selbstfindung eingesetzt.

Doch warum sollte man sich die Zeichnungen in dieser Ausstellung ansehen? Mandalas haben eine einzigartige Fähigkeit, den Betrachter in ihren Bann zu ziehen. Ihre symmetrischen Muster und präzisen Details vermitteln ein Gefühl von Ordnung und Harmonie. Beim Betrachten eines Mandalas kann man sich in einen meditativen Zustand versetzen, der Stress abbaut und die Kreativität fördert. Mandalas sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern sie können auch eine tiefe spirituelle Bedeutung haben. Jedes Element eines Mandalas hat eine symbolische Bedeutung, und seine verschiedenen Teile können für verschiedene Aspekte des Lebens stehen, von der Einheit des Universums bis zur persönlichen Transformation.

Die Ausstellung bietet den Besuchern die Möglichkeit, in die Welt der Mandalas einzutauchen und eine tiefe Verbindung zu ihrem eigenen Inneren herzustellen. Das Zeichnen oder Ausmalen von Mandalas kann eine therapeutische Erfahrung sein, die dazu beiträgt, innere Konflikte zu lösen und das Bewusstsein zu erweitern.

In einer Zeit, in der es oft schwerfällt, dem hektischen Alltag zu entkommen, bietet die Mandala-Ausstellung eine willkommene Auszeit. Sie lädt dazu ein, sich in die faszinierende Welt der Symmetrie und Spiritualität zu vertiefen und die Geheimnisse der Mandalas zu entdecken. Mandalas, diese jahrtausendealten Meditationsbilder, faszinieren immer wieder aufs Neue, ob ornamental verschlungen oder geometrisch klar. Ein Besuch in dieser Ausstellung, die noch bis Ende des Jahres läuft, ist nicht nur eine visuelle Freude, sondern auch eine Reise in die eigene Seele.

Und möglicherweise wird der eine oder andere Besucher motiviert, sich selbst an Mandalas zu versuchen. Ausmalen als Antistresstechnik für Erwachsene hat sich längst etabliert. Es ist eine aktive Tätigkeit, mit der wir in den Modus einer Meditation kommen. Nachweislich werden beim Ausmalen dieselben Hirnfrequenzen erzeugt wie in einer 20-minütigen Meditation. Beim Ausmalen werden zudem zwei Teile unseres Gehirns aktiviert: Logik und Kreativität. (fp)

Langenweißbach Tuffner Möbelgalerie, Schneeberger Straße 8, Di-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr.