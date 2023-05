Mario Barth gastiert in der Freiheitshalle Hof

Für seine neue Tournee überlegte Mario Barth, ob er sich nach mehr als 20 Jahren dem Thema Hund/Katze widmen und am Ende seiner Shows Harfe spielen sollte. Doch dann das: Plötzlich wird er ungewollt "Vater", steht in einem Kreißsaal mit einer Frau, die er kaum kennt, und bringt ihr "gemeinsames" Kind zur Welt. Was er da erlebt und wie er aus der Nummer rauskommt - das muss auf die Bühne! Und somit bleibt Mario Barth dem Thema Mann-Frau treu. Zum Glück! Mit seinem Programm "Männer sind Frauen manchmal aber auch ... vielleicht" ist Barth am heutigen Samstag in der Freiheitshalle Hof zu Gast. Los geht es 19 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Restkarten sind noch erhältlich. Da zur Veranstaltung etwa 3000 Besucher erwartet werden, sind die Parkmöglichkeiten im Bereich der Freiheitshalle Hof begrenzt. Anreisende sollten deshalb ihr Auto am besten im weiteren Umfeld der Halle abstellen. (bju)