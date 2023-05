Mario Basler in Schneeberg

In einer Zeit, in der Fußballprofis so aufregend wirken wie Zimmerpflanzen, knallt Mario Basler mit überhöhter Geschwindigkeit laut hupend über Deutschlands Bühnen. Wie hat schon sein Trainer Ottmar Hitzfeld gesagt: "Mario hat einfach die Gabe Menschen zu sprechen." Basler war nicht nur ein Ausnahme-Fußballer und Freistoß-Künstler, er ist auch ein grandioser Geschichtenerzähler. Wenn er anfängt zu erzählen, gibt es oft kein Halten mehr, denn er erzählt, wie er gespielt hat - mit ganz viel Leidenschaft. Und er hat viel zu erzählen. Kein Wunder, denn er liebte nicht nur Fußball, er liebte es auch, alles ein ganz klein wenig anders zu machen als der Rest der Fußballwelt.

Alle die ihn zum ersten Mal auf der Bühne erleben, merken schnell: Hier ist jemand unterwegs, der nicht nur Fußball liebt, hier ist jemand, der auch seine Fans liebt. Jede Menge neue Geschichten mit Mario Basler gibt es am Freitag in Schneeberg. (fp)

Schneeberg Goldne Sonne, Fürstenplatz 5, Fr 19 Uhr.