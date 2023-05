Marvel-Held in parallelen Welten

Viele verschiedene "Spider-Man"-Versionen gab es in den vergangenen Jahren im Kino zu sehen. Mit "Spider-Man: Across the Spider-Verse" kommt nun die Fortsetzung des Animationsfilms ins Kino, dessen erster Teil von 2018 ein großer Erfolg war und einen Oscar gewann. Im zweiten Teil muss sich der berühmte Marvel-Held in verschiedenen Parallelwelten behaupten. Ein ausführlicher Vorbericht zum Film unterliegt einer Sperrfrist, die zu Redaktionsschluss noch galt. (dpa)

Spider Man: Across the Spider Verse

USA 2023, 140 Min., Action, Fantasy

Regie: Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers,

Stimmen: Marco Eßer, Shameik Moore, Jake Johnson, ab 6 Jahren

Bewertung:

Foto: Sony Pictures Animation/dpa

