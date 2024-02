"Mary, Queen of scots" in der Oper Leipzig

Jung, ambitioniert, mit neuen politischen Ideen im Gepäck präsentiert sich "Mary, Queen of scots": Mary, verwitwete Königin von Frankreich, wird gebeten, in ihre Heimat Schottland zurückzukehren und die Krone zu übernehmen. Doch kaum hat sie Schottland erreicht, kriechen Intrigen und Gerüchte empor, die das Land nach und nach vergiften. Zwischen politischen Spielchen und Machenschaften am Hof sowie ihren Bemühungen, die Treue des Volkes für sich zu gewinnen, weiß sie im Kampf um Macht und Kontrolle schlussendlich nicht mehr, wem sie trauen kann: Etwa ihrem frisch angetrauten Ehemann Lord Darnley? Oder vielleicht ihrem Halbbruder James Stewart? Als Lord Darnley jedoch Marys Vertrauten und Freund, Riccio, brutal vor ihren Augen ermordet, beginnt das blutige Finale. Hier trifft packendes Musiktheater auf historischen Krimi - empfohlen wird das Stück für Kinder und Jugendliche ab 16 Jahren. (fp)

Leipzig Oper, Augustusplatz 12, Karten gibt es in den Ticket-Shops der "Freien Presse", So 17 Uhr