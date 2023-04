Matthias Reim rockt die Zwickauer Stadthalle

Sänger Matthias Reim denkt trotz gesundheitlicher Probleme nicht ans Aufhören. "Ich liebe mein unstetes Musikerleben", sagte er. Der Musiker ("Verdammt, ich lieb' dich") hatte zuletzt mit seinem Burnout für Schlagzeilen gesorgt. Zwei Monate hatte er mit Auftritten pausiert. "Burn-out ist ein ziemlich eleganter Begriff für das, was mit mir passiert ist - ich hatte einen totalen Zusammenbruch - körperlich und auch psychisch", so der Sänger weiter. Seine Stimme habe langsam versagt, er habe geglaubt, dies sei das Ende seiner Karriere. Der Warnschuss sei angekommen. Doch nun ist der populäre Sänger zurück auf der Bühne und wird am Sonntag auch die Stadthalle Zwickau beim Nachhole-Konzert rocken. Und das ist noch keine Selbstverständlichkeit, denn Reim will zunächst weniger Shows hintereinander spielen als früher, um ausreichend Ruhe- und Erholungszeiten zwischen den Auftritten zu haben. (dpa)

Zwickau Stadthalle, Bergmannsstr. 1, So 20 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.