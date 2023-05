Matthias Zängerlein stellt im Kon aus

Ausgewählte Fotografiken des Künstlers Matthias Zängerlein sind seit heute im Zwickauer Robert-Schumann-Konservatorium (Kon) ausgestellt. "Wir laden alle Interessierte am 11. Mai um 19 Uhr herzlich zur Ausstellungseröffnung im oberen Foyer und in der 2. Etage ein", sagt Renate Lang vom Kunst- und Kulturverein Zwickau. Der 1946 in Adorf geborene und in Markneukirchen aufgewachsene Künstler studierte in Köln Malerei und Bildhauerei. Die Fotografie nimmt einen großen Teil seines Schaffens ein. In seinem Atelier "Nawasnagut" in Ellefeld experimentiert er mit unterschiedlichen Techniken von der analogen bis hin zur digitalen Fotografie. Gedruckt mit hochwertigen Pigmentfarben auf besonderen Papieren ist jede Fotografik ein Unikat. Die Laudatio hält Kulturjournalist Matthias Zwarg. Annette Schneider umrahmt die Vernissage mit ihrem Mandolinenspiel. Die Schau im Kon wird vom 11. Mai bis 29. August zu sehen sein. (lth)