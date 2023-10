Mehr erfahren über alte Symbole und Zeichen

Spurensuche, Schmuck und Gespenster - das Herbstferienprogramm auf Schloss Rochsburg kann sich sehen lassen. So findet am Dienstag, 10. Oktober ab 14 Uhr eine Spurensuche im Schloss statt. Bei dieser können Kinder (ab 8 Jahre) alte Schriften entdecken. Knapp zwei Stunden können sich die kleinen Forscher auf eine Erkundungstour im Schloss begeben, bei der man mehr über die Bedeutung alter Symbole und Zeichen an den Mauern erfährt und sich auch selbst an Kalligrafie probieren kann. Der Eintritt kostet 10 Euro. Neu im Programm ist auch "Schmuckgestaltung mit Naturmaterialien": Am Donnerstag, 12. Oktober ab 14 Uhr können Kinder (ab 6 Jahre) kleine Andenken, wie Freundschaftsarmbänder, Ketten und Ähnliches basteln. (Eintritt: 10 Euro). Zu Halloween findet eine Geisterführung statt. Tickets sind im Online-Shop https://schloss-rochsburg.ticketfritz.de/ oder an der Museumskasse erhältlich. (fp)

