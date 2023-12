Der Prager Hundefänger Josef Schwejk schlawinert sich mit treffsicherem Instinkt und gesunder List durchs Leben. Nachdem er wegen Majestätsbeleidigung verhaftet wird, teilt ihn ein Richter einem Leutnant an der Ostfront als Diener zu. Doch so tölpelhaft, wie sich der "behördlich anerkannte Idiot" ("Melde gehorsamst, ich bin blöd, amtlich blöd!") in bedrohliche Lagen manövrieren kann, so gewitzt weiß er seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Der Schelmenroman stammt aus der Feder von Jaroslav Hašek. Auf der Bühne tritt Thomas Böttcher in die Fußstapfen von Heinz Rühmann - in der oft verfilmten Satire auf Machthaber, Bürokratie und blinden Gehorsam, die auch im 100. Jubiläumsjahr der Romanvorlage aktuell wie eh und je ist. Weitere Darsteller sind Guido Fuchs, Ulrich Milde, Ferdinand Kopeinig, Johannes Sautner, Dorothea Kriegl und Michael Jäger. (fp)

Dresden Comödie, Freiberger Straße 39,

Fr. 19.30 Uhr, Mo 15 Uhr, Di 19.30 Uhr