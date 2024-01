Messedoppel in Chemnitz: Reisen & Caravaning sowie Fahrrad

Jährlich bietet die Urlaubsmesse "Reisen und Caravaning Chemnitz" das erste Messe-Highlight im neuen Jahr für Groß und Klein. Sowohl Familien, Aktivurlauber als auch reiselustige Ältere werden auf dieser Urlaubsmesse ein breites Angebot an Reisemöglichkeiten, wie Natur-, Städte- und Kulturreisen, Sport- und Aktivreisen, aber auch Kur- und Wellnessreisen, und ein vielseitiges Rahmenprogramm vorfinden. Parallel zur Urlaubsmesse findet am Samstag und am Sonntag die Radmesse Chemnitz in Halle 2 statt. Zwei Messen, ein Ticket - mit einem Ticket können Besucher beide Messen besuchen. "Derzeit befassen sich sehr viele Menschen mit ihren Reiseplänen für dieses Jahr. Da ist unsere Messe als größtes Reisebüro der Stadt natürlich ein lohnenswertes Ziel", sagt Ralf Schulze, Geschäftsführer der C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren. Im letzten Jahr zählte die Messe nach der Corona-Pause 15.000 Besucher. Neben dem Angebot der Aussteller dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein vielfältiges Rahmenprogramm mit interessanten Vorträgen zu den Themen Reisen, Caravaning und Fahrrad freuen. Für eine Kinderbetreuung ist während der Öffnungszeiten der Messe ebenfalls gesorgt. Ebenfalls wieder dabei ist ein vergrößerter Streetfood-Bereich. Ein weiteres Highlight ist die AIDA-Kreuzfahrt-Kabine, die den Besuchern, die noch nie auf

Kreuzfahrt waren, einen Eindruck von dieser Art des Reisens bietet. Der Messefreitag startet bereits mit einem echten Highlight: Ab 14 Uhr wird Akkordeonist und Sänger Marc Pircher ("Sieben Sünden") aus Österreich zum traditionellen Messekonzert von Polster & Pohl Reisen auf der Showbühne erwartet. (fp)

Chemnitz Messe, Messeplatz 1, Fr+Sa 10-18 Uhr, So 10-17 Uhr. Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.