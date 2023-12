Milli-Vanilli-Film über Aufstieg und Fall

Mit "Girl You Know It's True" thematisiert Regisseur Simon Verhoeven einen der größten Betrugsskandale der Musikgeschichte

Vor 35 Jahren begann in München die Geschichte von Milli Vanilli - wenige Jahre danach war sie wieder vorbei. Der Grund: der womöglich größte Betrugsskandal der Pop-Geschichte. Als Anfang der 1990er-Jahre bekannt wurde, dass Robert "Rob" Pilatus und Fabrice "Fab" Morvan ihre Hits nie selbst gesungen, sondern die Lippen nur zu den Stimmen anderer bewegt hatten, ging ein Aufschrei durch die Musikwelt.

Regisseur Simon Verhoeven bringt die Geschichte hinter diesem Skandal nun auf die Leinwand. "Girl You Know It's True" heißt sein Film ebenso wie der größte Hit von Milli Vanilli. Ein passender Titel für einen Film über das Spiel mit der Wahrheit und der Illusion. Er beginnt damit, wie "Rob" und "Fab" in einem rockstar- typisch zugerichteten Hotelzimmer auf dem Sofa sitzen und rückblickend über das sprechen, was sie gemeinsam erlebt haben. Es ist eine Art Zwischenwelt. Denn zu dem Zeitpunkt, an dem die beiden miteinander sprechen, ist schon klar, dass einer von ihnen tot ist. Pilatus starb bereits 1998, gezeichnet von seiner Drogensucht.

Doch Verhoevens Film geht dann zurück an die Anfänge. Er erzählt von Pilatus' Kindheit als schwarzes Adoptivkind, das von seinen weißen Eltern demonstrativ durch die Nachbarschaft geführt wird, sich nie zugehörig gefühlt hat und verzweifelt nach Liebe und Akzeptanz sucht. Dass auch der Franzose "Fab" auf dieser verzweifelten Suche ist, ist vielleicht ein Grund dafür, dass die beiden Jungs sich so schnell anfreunden und - so erzählt es der Film zumindest - auch der, dass sie sich so verführen lassen vom Ruhm.

Gewissermaßen als Gegenpart zu den gutgläubigen Jungs aus schwierigen Verhältnissen inszeniert Verhoeven Frank Farian. Matthias Schweighöfer spielt den Entdecker und Produzenten von Milli Vanilli - der den Betrug schließlich öffentlich machte - aber nicht als bösen Antagonisten, sondern als jemanden, der sich selbst vom Ruhm hat verführen lassen und der getrieben ist vom Ehrgeiz, musikalisch die USA zu erobern. Aus dem Kontrast zwischen glitzernder Traumwelt in Los Angeles und Kartoffelsuppe in der deutschen Provinz ergeben sich einige der zahlreichen humorvollen Momente in diesem liebevoll erzählten und ausgestatteten Film.

Verhoeven, der auch das Drehbuch geschrieben hat, legt viel Wert darauf, die schillernden 80er und 90er wieder aufleben zu lassen, und auf größtmögliche Ähnlichkeit mit den Originalen. Die Geschichte von Aufstieg, Erfolg und Aufprall habe alles, sagt Verhoeven, und fügt mit Blick auf die ikonischen Outfits des Duos hinzu: "Es ist so ein bisschen Shakespeare in Radlerhosen."

Als er ein Teenager war, habe er die beiden noch als Tänzer im Münchner Nobel-Club P1 erlebt, sagt er. Wohl ein Grund für das Herzblut, das er merklich in diesen Film gesteckt hat und auch dafür, dass er klar Position bezieht. Er inszeniert das Erfolgsduo nicht als geldgierig und skrupellos, wie sie nach Bekanntwerden des Skandals oft dargestellt wurden, sondern als Sündenböcke, die als einzige büßen mussten für einen Betrug, an dem so viele verdienten. (dpa)

()Britta Schultejans

Girl You Know It's True

Deutschland/Frankreich 2023, 124 Min., Drama

Regie: Simon Verhoeven

Darsteller: Matthias Schweighöfer, Tijan Njie, Elan Ben Ali, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Gordon Timpen/Leonine /dpa