Minikosmos lädt zum virtuellen Abenteuer ein

Das Planetarium Minikosmos in Lichtenstein bietet während der sächsischen Winterferien noch bis zum 25. Februar jeden Tag von 10 bis 15 Uhr ein Filmprogramm speziell für Kinder an. In bequemen, drehbaren Stühlen starten die Besucher wetterunabhängig in ihr virtuelles Abenteuer. Sie erleben im neuen Programm mit den Waldgeistern Waldwuffel und Moosmutzel Geschichtenlieder vom Traumzauberbaum, erkunden mit Zauberlehrling Limbradur (Foto) die Magie der Schwerkraft, fangen den Räuber Hotzenplotz ein oder erfahren im "kleinen Einmaleins der Sterne" mehr über unsere Planeten. Das sagt Claudia Schmidt, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit beim Minikosmos und der benachbarten Miniwelt, die aber im Moment Winterpause hat (Saisonbeginn 2024 ist am 28. März). Über das genaue Programm kann man sich beispielsweise auf der Homepage www.minikosmos.de informieren. (jarn)

