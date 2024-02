Mint Mind spielen im Projekt 46

Der Sound von Mint Mind kombiniert süß-saure, fuzzy Riffs mit der Freiheit und dem Gefühl des Post-Punk/Indie der 80er-Jahre. Synthesizer sind diesmal zu einem zentraleren Instrument geworden. Mit verspielten und seltsamen Klängen bis hin zu unheimlich und düster kommt das Album "VG+" daher. Dessen Titel ist gut gewählt. "VG+" ist dem Goldmine Grading Standard zur Bewertung von gebrauchten Vinyl-Schallplatten entnommen und bedeutet "Very Good +" - Nebengeräusche können gelegentlich auftreten, jedoch niemals die ganze Zeit. Die Älteren könnten sich sicherlich hier und da an Dinosaur Jr. oder The Cure erinnert fühlen, die Jüngeren an Wavves oder Gurr. Wenn Rick McPhail nicht bei Mint Mind die selbst gebaute Lego-Gitarre schwingt, kümmert er sich um Technik, Roadies und die Leadgitarre bei Tocotronic oder legt Platten auf. Mint Mind gastieren am heutigen Dienstag im Projekt 46, Hauptstraße 46 in Zwickau; Support kommt von den hiesigen Helden von San Vito. Einlass ist ab 18.30 Uhr, ein Hut geht als Spendensammelutensil herum. (kru)

