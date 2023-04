Mit Dixieland in den Mai

Die Rivertown Dixies der Musikschule Mittelsachsen laden am Montag, 15.30 Uhr zu einer öffentlichen Probe in den Saal der Musikschule Flöha, Bahnhofstraße 8A, ein. Dabei hat das neue Programm für das Jahr 2023 seine Premiere - wie immer ein Mix aus ganz neuen Titeln und bekannten Hits aus dem Repertoire der Band, heißt es in der Vorankündigung. Die Probe diene der Vorbereitung auf das diesjährige Dixielandfestival in Dresden, wo die Rivertown Dixies am 17. Mai erstmalig am Riverboat-Shuffle teilnehmen werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Für das leibliche Wohl wollen die Organisatoren mit Kaffee und Kuchen sorgen. (fp)