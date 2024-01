Mit Fackeln durch die Binge

Zu Fackelwanderungen durch die Binge lädt die Touristinformation Geyer ein. Die Touren führen um und durch das Wahrzeichen der Stadt Geyer - die Binge. Gästeführer Jürgen Bochmann führt die Besucher zu den verschiedenen Abbauorten im ehemaligen Geyersberg und schildert die tägliche Arbeit im Tagebau. Termine für die Fackelwanderungen sind Samstag, 12. Januar, und Samstag, 19. Januar. Treff ist jeweils 16.45 Uhr und 18.15 Uhr am Huthaus, Bingeweg 21. Um Voranmeldungen unter der Telefonnummer 0176 47693372 wird gebeten. Die Binge befindet sich am Geyersberg, ist 50 bis 60 Meter tief und etwa 200 bis 250 Quadratmeter groß. Am Geyersberg wurde der Bergbau erstmals urkundlich in den Jahren 1395 bis 1400 erwähnt. Es wurde hauptsächlich Zinn gefördert, aber auch Silber, Kupfer und weitere Erze. Das Huthaus an der Binge wurde 1994 errichtet. Es dient dem Erzgebirgszweigverein Geyer als Domizil. (fp)

