Mit Hexe Kaukau auf den Weihnachtsmann warten

Wir warten auf den Weihnachtsmann

mit der Hexe Kaukau - heißt es am Sonntag in Greiz. In der Vogtlandhalle tritt das Marionettentheater Dombrowsky auf. Das Puppentheater-Stück ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Und darum geht es: Wenn jemand sehr krank ist, will man ihm helfen. Doch selbst der Doktor weiß keinen Rat. Nur ein Wunderkräutlein aus dem Reich der Hexe Kaukau könnte Heilung bringen. Doch die Hexe wird das Kräutlein nicht freiwillig herausgeben. Das kleine Mädchen Inge und der Kasper machen sich gemeinsam auf den abenteuerlichen Weg. Der Hexe gelingt es, Inge in eine Falle zu locken und zu verzaubern. Nun ist für Kasper guter Rat teuer. Ja, wenn man wüsste, wo die Hexe den Zauberschlüssel versteckt hat. Hoffentlich können die Kinder helfen.

Tickets unter info@vogtlandhalle.de oder Ruf 03661 703293. (fp)

Greiz Vogtlandhalle, Carolinenstraße 15,

So 14 Uhr