Mit Kater Arthur die Geschichte von Schloss Rochsburg entdecken

"Kater Arthur und das Geheimnis der Rochsburg" ist ein musikalisches Wandelkonzert im Schloss Rochsburg benannt. Dieses Schloss hat so wie jedes Schloss ein großes Geheimnis. Auf der Rochsburg lebte seit vielen Jahren ein Kater namens Arthur. Er bewachte und beschützte die Burg. Doch Arthur war nicht immer ein Kater. Seine Geschichte ist ein großes Geheimnis und geht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Wer wissen will, wie es weitergeht, kommt zum Wandelkonzert. Erstmalig wird das ganze Schloss erklingen in seiner Hülle und Fülle an Räumen, denn da gibt es doch so einige auf einer Burg. An mindestens neun verschiedenen Auftrittsorten werden Schüler und Lehrer der Musikschule Mittelsachsen ihr Können darbieten. In knapp einer Stunde wandelt das Publikum nicht nur durch unterschiedliche Zeitepochen, sondern auch durch vielfältige musikalische Welten. (fp)

Lunzenau Schloss Rochsburg, Schlossstraße 1, So 15 Uhr