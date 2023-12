Mit leichtem Schritt und auf Glückssuche ins neue Jahr

Tänzerisch und beschwingt starten die Musiker der Mittelsächsischen Philharmonie unter der Leitung ihres Generalmusikdirektors Attilio Tomasello ins Jahr 2024: Das Neujahrskonzert "Mit leichtem Schritt ins neue Jahr" erklingt am Montag, 1. Januar, gleich zwei Mal in der Freiberger Nikolaikirche: 15 und 19.30 Uhr geht es mit ausgesuchten Tänzen quer durch Europa. So entführt Jacques Offenbach mit einem "Höllengalopp" in die Unterwelt und Edward Elgar mit seiner "Sevillana" nach Spanien. Und in der Provence lässt Georges Bizet die Frau aus Arles eine Farandole tanzen. Am Freiberger Theater indes kann man am 2. Januar nach dem Glück suchen: 19.30 Uhr gibt es die zweite Vorstellung der Neuinszenierung "Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück". Martin Ennulat spielt den Titelhelden, einen Pariser Psychiater, der durch vier Kontinente reist und herauszufinden versucht, was "Glück" ausmacht. (fp)

