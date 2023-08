Mit Musik auf Schusters Rappen unterwegs

Bereits zum 13. Mal findet am Sonntag die Erzgebirgische Lieder-Tour statt. Sie führt durch die Bürstenregion zwischen Steinberg, Schönheide und Stützengrün, rund um den Kuhberg. Seien Sie dabei, wenn sich das Erzgebirge von seiner schönsten Seite zeigt. Genießen Sie einmalige erzgebirgische Natur und Musik!

Auf einer ausgeschilderten Route von rund 15 Kilometern rund um den Kuhberg erwarten die Gäste insgesamt 16 verschiedene Musikgruppen an acht Stationen, unter anderem der Bandonionverein Carlsfeld (Foto). Von 10 bis 17 Uhr sind alle Stationen mit Musikern besetzt und jeder kann in individueller Reihenfolge beliebig viele Stationen besuchen. Das Abschlusskonzert findet um 18 Uhr am Hotel Forstmeister in Schönheide statt. Der Eintritt beträgt 5 Euro für Erwachsene und einen Euro für Kinder und kann an jeder Station in Form des Liedertourtickets erworben werden. (fp)

Schönheide Wanderweg rund um den Kuhberg (verschiedene Einstiegsmöglichkeiten), So 10 bis 17 Uhr