Mit Paul Panzer zum jüngsten Gericht nach Chemnitz

Chemnitz macht sich bereit für Paul Panzers Apaulkalypse.

Die Karriere der Kultfigur begann im Radio, heute füllt Paul Panzer mit seinen Bühnenprogrammen die größten Hallen Deutschlands. Legendär ist dabei neben Sprechfehlern, Hornbrille und Blümchenhemd auch seine Eröffnungsformel "Panzer, ich begrüße Sie".

In seinem neuen Programm lädt er zum jüngsten Gericht und führt das Publikum doch nun tatsächlich ans Ende aller Tage. Schon immer waren sie seine große Leidenschaft, die menschlichen Abgründe, Schwächen und Unzulänglichkeiten. Paul nimmt die Leute an die Hand, mit in die Strahlungszone menschlicher Dummheit und lehrt sie die große Freude am Weltuntergang.

Paul Panzer, bürgerlich Dieter Tappert, wurde 1972 in Düren geboren.

Seit Mitte der 1990er-Jahre lebt er in Köln. Tappert erhielt am 10. Oktober 2006 den Deutschen Comedypreis als bester Newcomer. (fp)

Chemnitz Stadthalle, Theaterstraße 3,

Sa 20 Uhr